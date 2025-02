Minigolf, dopo dieci anni riapre la struttura: trovato un gestore

Dopo la chiusura nel 2014, nessuno aveva mai avanzato la possibilità di far ripartire l’attività

Ora, finalmente, il minigolf tornerà a vivere

La struttura di Longone al Segrino - locale per bar e ristorazione e circuito di minigolf - è stata affidata in locazione a una società erbese. Dopo la manifestazione di interesse a cui avevano preso parte più attori, al bando è stata presentata un’unica offerta che prevede la gestione per sei anni fino al 2031. Con possibile rinnovo per altri sei anni. Ora il minigolf tornerà di nuovo a vivere dopo dieci anni di stop.

Soddisfatto il sindaco che aveva creduto in questa operazione

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco, Carlo Castelnuovo, che per primo aveva creduto nella possibilità che la struttura potesse rimanere di proprietà pubblica e tornare a essere utilizzata:

“Inizialmente c’era la necessità di venderla, ma allora erano tempi diversi da quelli attuali. Quando poi questa necessità è venuta meno abbiamo deciso che la soluzione ottimale sarebbe stata la messa a rendita di tutto l’impianto. E ora finalmente ci siamo”.

Con la bella stagione potrebbe essere già disponibile

La volontà dei gestori potrebbe essere quella di aprire il minigolf nel giro di pochi mesi, con la bella stagione.

Lo conferma anche il sindaco: