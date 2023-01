Natale in Galliano a Cantù: spettacolo l'8 gennaio.

Natale in Galliano a Cantù: spettacolo l'8 gennaio

Supreme Lovo - Racconto musicale tra le suggestioni del sacro. Lo spettacolo, in programma l'8 gennaio in basilica a Galliano, propone un’esplorazione, fuori dal tempo e dai confini di genere, delle varie espressioni del sacro in musica. Il titolo si ispira al celebre album del jazzista John Coltrane, A love supreme, in cui l’artista traduce in musica, con un linguaggio estremamente personale, il suo risveglio spirituale.

Lo spettacolo

Tra concerto e narrazione si snoda un percorso attraverso brani di diversa ispirazione e provenienza, dallo spiritual, alla classica, dall’improvvisazione, al cantautorato, al mantra indiano. Ad accomunare le proposte musicali è la loro attinenza alla sfera del sacro, il loro essere veicolo di una tensione verso qualcosa di superiore, quell’esigenza universale di elevarsi fuori da sé, che nella musica può trovare l’espressione più sincera ed efficace. Sacro come preghiera, celebrazione, invocazione, lamento, lode, fede, ispirazione, ringraziamento, espressione di speranza, gratitudine, sofferenza e disperazione. Quel Sacro che non necessariamente è associato alla religione, ma si insinua nelle pieghe più intime e nascoste di una spiritualità di più ampio respiro.

Gli artisti

Si esibiranno Cecilia Fumanelli, voce, harmonium indiano, percussioni; Giulia Larghi al violino, violino elettrico, loop station, percussioni e Dora Scapolatempore all'arpa, loop station, percussioni. Per info e prenotazione ufficio cultura 031 717491/479 oppure scrivendo a prenotazione@comune.cantu.co.it