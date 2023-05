Pittura dal vivo a Cantù: studenti del Melotti in via Matteotti.

Cavalletto a terra e pennello in mano: è stato rinviato a sabato, 20 maggio 2023, a causa del maltempo dello scorso fine settimana l'evento che vedrà una ventina di studenti del Liceo artistico Melotti diventare "artisti di strada" per un giorno nella loro città. L’evento, dal titolo "L’arte fuori dal liceo", rientra in una giornata dedicata alla pittura realizzata nell’ambito delle attività della rassegna "Primavera Canturina", organizzata a quattro mani dall’Amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Mondovisione.

A partire dalle 9.30 di sabato mattina, per l’iniziativa "Coloriamo Cantù" verranno posizionati venti cavalletti per dipingere lungo tutta la via Matteotti: a sedersi sugli sgabelli per dare vita a inediti scorci della centralissima via dello shopping canturino saranno venti studenti dell’indirizzo Pittura del Liceo Melotti.

"L’iniziativa ci è stata proposta dall’associazione Charturium e la scuola ha deciso di cogliere l’occasione di dare la possibilità agli studenti di mettersi alla prova con un concorso di pittura estemporanea - ha spiegato Marinella Conti, docente di Pittura e referente dell’iniziativa - Hanno aderito venti studenti del triennio che avranno tempo fino alle 15.30 per realizzare un’opera a tecnica libera che renda significativa l’arte nella città di Cantù. Sarà un’esperienza importante per loro perché dovranno essere in grado di gestire correttamente il tempo a disposizione per consegnare l’opera entro i termini stabiliti. La giuria poi stilerà una classifica dei dipinti sulla base dell’originalità, della grafica e dell’espressione pittorica utilizzata".

Due le giurie che tra le 16 e le 19 di sabato pomeriggio dovranno giudicare le opere realizzate dagli studenti del Melotti ed esposte in largo XX settembre. "La prima è una giuria tecnica composta da pittori canturini che selezioneranno due opere mentre la seconda sarà una giuria popolare che invece dovrà scegliere tre opere finaliste - ha spiegato il vicepresidente di Charturium, Carlo Rodi - Chiunque quindi potrà passare ad ammirare i lavori realizzare e dare il proprio voto".

Al termine dell’evento di sabato tutte le opere degli studenti del Melotti verranno conservate ed esposte al centro giovanile "don Bosco" di via Andina fino alla fine del mese quando, in occasione della "Notte al Liceo", verranno premiati gli studenti vincitori.