Settore Servizi demografici ed Elettorale a Cantù: iniziato il trasloco degli uffici

A Cantù trasloco dell’Anagrafe e dello Stato civile completato entro la fine di gennaio. La previsione è dell’assessore con deleghe al Verde e parchi pubblici, Decoro urbano, Servizi Demografici ed Elettorale, Rapporto con le Frazioni Andrea Lapenna, che in questi giorni sta seguendo l’avvio del trasloco degli uffici.

Settore Servizi demografici ed Elettorale a Cantù, l'assessore: "L'accesso sarà più agevole"

«I dipendenti stanno già lavorando intensamente per spostare i faldoni e il materiale di vario tipo all’interno degli scatoloni, che poi verranno spostati nei nuovi spazi - ha puntualizzato l’amministratore - Tutto l’immobile con ingresso da piazza Marconi verrà svuotato perché destinato a essere ristrutturato nel 2025, con la speranza di poter concludere il cantiere entro quest’anno, così da inaugurare i nuovi spazi dell’ufficio Anagrafe». Nel frattempo i vari settori dei Servizi demografici ed Elettorale verranno dislocati negli spazi all’interno del chiostro di piazza Parini. «In modo particolare - ha proseguito Lapenna - abbiamo deciso di collocare gli uffici dell’Anagrafe e la parte che si occupa della realizzazione delle nuove carte d’identità all’interno degli uffici a piano terra del chiostro di piazza Parini, che attualmente sono vuoti. Questo perché sono quelli più frequentati dall’utenza, e dunque abbiamo ritenuto importante che avessero un agevole accesso. Il piano terra della sede del Comune risponde proprio a questa necessità».

Lapenna ha precisato anche dove verranno collocati invece l’Ufficio elettorale e quello riservato al funzionario. «Si tratta di spazi ai quali l’utenza accede molto più raramente. Per questo motivo verranno spostati al piano superiore del Comune, vicino alla sala attualmente utilizzata per i Consigli comunali, che invece sarà utilizzata per le cerimonie, visto che tornerà attiva a brevissimo la sala consiliare di piazza Marconi, completamente ristrutturata», ha concluso l’assessore ai Servizi demografici ed Elettorale.