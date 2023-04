Nel basket di oggi il tiro da 3 è l'azione più comune. Ma il 3 è anche un motivo di orgoglio. Nel 2023 in cui si festeggia un derby di semifinale in Champions esattamente 20 anni dopo, e il Milan quell'anno vinse in finale con la Juventus, il basket rivendica una storia persino più ricca.

Una cena benefica per ricordare i campioni europei del basket del 1983

Nell'83 ci fu infatti una finale tutta italiana in Coppa dei Campioni, vinta dalla Ford Cantù, al secondo successo consecutivo, sul Billy Milano. E pochi mesi dopo la Nazionale allenata da Sandro Gamba vinse per la prima volta gli Europei.

Dietro suggerimento di Liba, l'associazione formata principalmente, ma non esclusivamente, dai giocatori top di quegli anni, Acqua S.Bernardo come main sponsor dell’evento ha deciso di allargare una sua festa alle altre squadre lombarde che hanno vinto la Coppa dei Campioni. Perché la Lombardia ha un primato non solo continentale come Basket Region grazie ai 5 successi di Varese , i 3 di Milano, i 2 di Cantù e il titolo di Geas e Comense.

Sarà dunque una festa ricca di storia, ma con slanci verso il futuro, quella di martedì 2 maggio 2023 al Ristorante Da Rosa a Capiago Intimiano organizzata insieme alla già citata Acqua S.Bernardo e ai partner dell'iniziativa Comune di Cantù, Bcc Cantù, Gorla, Tabu, Farmacia Centrale, Ceam, Iniziativenergetiche, F.lli Borghi, MIA e Ci.Erre. Una serata con generosi ricordi anche azzurri di personaggi come Cesare Rubini, Aldo Giordani, Aldo Allievi.

Il programma è stato presentato oggi, 30 aprile 2023, a Casa Tabu a Milano dove sono state svelate anche due chicche della serata: la riproduzione in legno pregiato della Coppa dei Campioni con il dettaglio delle 11 vittorie della Lombardia e un riproduzione della maglia di Nantes in cui ogni giocatore ha perso il numero originale meritandosi il simbolo dell'infinito.

Infine, si ricorda anche il fine benefico della serata. Infatti, una parte del ricavato verrà devoluto alla Briantea84, società fondata dal compianto Alfredo Marson, per l'acquisto di una carrozzina da gara.