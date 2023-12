Addio a Chiara Porro, storica maestra delle elementari di Mirabello

Una "donna straordinaria". Un’insegnante amatissima che faceva del suo lavoro la sua passione. Passione che nonostante la malattia ha continuato a coltivare per diversi anni, fino a quando è stata quasi costretta ad andare in pensione. Una moglie, una madre e una nonna amorevole, sempre disponibile, sempre di supporto. Un punto di riferimento per tanti.

Questa era Chiara Porro, ex insegnante di 64 anni che giovedì 7 dicembre è venuta a mancare, dopo una lunga battaglia con la malattia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del marito, Renzo Visini, dei figli, Alessandro e Matteo, e dei quattro amati nipoti, Petra, Noah, Leonardo e Gregorio.

Il ricordo

"Era una donna straordinaria - racconta proprio il marito - Sempre allegra, sempre disponibile. Era una donna che anche di fronte alle difficoltà cercava sempre il lato positivo e lo dimostrava anche con i figli e i nipoti".

Caratteristiche sottolineate anche dal figlio Alessandro:

"Per noi figli è stata un punto di riferimento, ci sosteneva sempre - ha ricordato - Con il suo supporto siamo riusciti a laurearci entrambi in ingegneria, lei ci spronava nei momenti di difficoltà".

Una madre esemplare che non ha fatto mancare nulla ai figli, soprattutto la vicinanza e l’amore. Ma anche una nonna sempre presente, nonostante gli anni difficili di convivenza con la malattia.

"Da papà di due bambini posso dire invece - continua Alessandro - che il rapporto con i nipoti era davvero stupendo. Nonostante le difficoltà era molto presente e non era facile con dei bambini così vivaci. Organizzava pranzi, giochi, cercava sempre di farli divertire e fino a qualche mese fa giocava anche a calcio insieme a loro".

Un'istituzione a Mirabello

Un vero e proprio punto di riferimento, ma non solo in famiglia, anche nella società canturina, in particolare in quella di Mirabello dove è stata insegnante della scuola primaria per oltre 30 anni.

"Per lei l’insegnamento non era un lavoro, ma una passione - torna a raccontare il marito - Quando nel 2020 è stata quasi costretta ad andare in pensione la cosa che le è più dispiaciuta è stata non poter salutare i suoi alunni di persona perché c’era la Dad. Poteva anche andare in pensione prima, ma ha voluto continuare perché le bastava stare insieme ai “suoi” bimbi ed era felicissima".

Più di 30 anni di insegnamento vuol dire una miriade di bambini passati di fronte alla sua cattedra, quegli stessi bambini che anni dopo hanno portato i loro figli nella stessa scuola e così Porro si è trovata a crescere due generazioni. Negli ultimi anni poi, quando iniziarono le sedute di chemioterapia, ha sempre deciso di svolgerle nei giorni di riposo per saltare meno giorni possibili di insegnamento. Una dedizione che non poteva che scaturire amore e vicinanza per la sua figura, sia da parte delle famiglie che di colleghe e colleghi.

"Abbiamo ricevuto tanto affetto in questi giorni - racconta la famiglia - Sono passati in tanti a trovarla, dalle colleghe agli ex studenti perché a Mirabello era un’istituzione. La conoscevano davvero tutti".

I funerali si sono svolti ieri, sabato 9 dicembre, al Santuario Beata Vergine Maria dei Miracoli.