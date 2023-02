Più di 30 automobilisti pizzicati alla guida con il telefonino in mano: multa di 600 euro e cinque punti della patente in meno. E’ un controllo costante e capillare, quello messo in atto dagli agenti della Polizia locale sotto la guida del comandante Luigi Rota.

Alla guida con il telefonino in mano, multati 32 automobilisti

A parlare sono i dati relativi all’attività svolta nel corso del 2022. Oltre ai 32 verbali per utilizzo improprio dello smartphone, infatti, sono state comminate 29 sanzioni per superamento dei limiti di velocità, altre 29 per mancata revisione dell’autoveicolo e dieci per circolazione con vettura sprovvista di assicurazione.

"Dopo la parentesi Covid, la situazione è tornata ai valori prepandemia - specifica Rota - Con gli stop imposti per limitare la diffusione del coronavirus, le vetture sulle strade erano decisamente meno e, di riflesso, erano crollate anche le multe. Durante lo scorso anno abbiamo assistito a un ritorno alla normalità, purtroppo, anche per quanto riguarda i comportamenti scorretti".

