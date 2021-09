Area feste, accordo firmato con la Pro loco e tariffe

Firmato l’accordo tra l’Amministrazione comunale e la Pro loco per la gestione dell’area feste nel parco di Villa Rosnati.

Area feste utilizzabile

Gli interessati dovranno far pervenire una richiesta scritta alla Pro loco e, per conoscenza, al Comune così da ottenere l’autorizzazione (prenotazioni@prolocoappiano.it e segreteria@comune.appianogentile.co.it). Sarà necessario indicare, con idoneo preavviso, tempi e finalità dell’iniziativa, nonché le generalità del rappresentante legale o del richiedente, se privato. Gli enti e le associazioni che organizzano eventi con il patrocinio del Comune di Appiano Gentile, ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione, potranno utilizzare la struttura gratuitamente e saranno tenuti al solo versamento della cauzione. In tali casi, i costi variabili delle utenze saranno posti a carico dell’Amministrazione. Anche nei casi di utilizzo della struttura da parte della stessa o della Consulta Giovanile, i costi variabili delle utenze saranno posti a carico del Comune. Discorso diverso, in caso di mancato patrocinio. L’area feste potrà essere utilizzata per una giornata intera, per mezza giornata (quattro ore) o con tariffa oraria (minimo due ore). Si potrà scegliere se utilizzare tutta la struttura o solo il salone centrale. Svariati i prezzi: si va dai 215 euro per le associazioni appianesi iscritte all’albo (giornata intera, struttura completa, giorni festivi), ai 400 euro per gli eventi a pagamento. La tariffa oraria, invece, parte da un minimo di 9 euro.