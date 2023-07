Tante le operazioni dei Carabinieri del Comando di Cantù nel fine settimana: dopo il blitz nei boschi di Bulgorello, la denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a Fino Mornasco, la restituzione di una mountain bike rubata da alcuni spacciatori a un ragazzo di 15 anni, è arrivato ieri sera, lunedì 10 luglio 2023, anche l'arresto di uno spacciatore di 19 anni.

Arrestato spacciatore del Canturino: in casa cocaina, 2mila euro e una pistola scacciacani

Nell'operazione dei militari sono stati impiegati il personale delle stazioni dei Carabinieri e delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo. In particolare, nella serata appena trascorsa, il personale della stazione dei Carabinieri di Cantù, al comando del Luogotenente Matteo Calvia, e il personale delle unità cinofile, con il pastore tedesco “Jimmy”, hanno eseguito un blitz in una abitazione di un paese a poca distanza da Cantù, arrestando per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne pregiudicato.

All’interno dell’abitazione del 29enne, sono stati trovati 12 grammi di cocaina suddivisa in 15 dosi termosaldate, sostanza da taglio, più di 2000 euro in contanti, strumenti per la pesatura e materiale di confezionamento, inoltre, occultata in cantina veniva rinvenuta una pistola “scacciacani” priva del tappo rosso e numerose cartucce a salve.

L’operazione è il risultato di un’intensa attività informativa e repressiva, condotta dai militari canturini, che mira a contrastare con determinazione la diffusione degli stupefacenti a Cantù e nei Comuni della giurisdizione e rientra in un ambito più ampio di lotta allo spaccio, che proseguirà per tutto il periodo estivo.

Controlli al Mercoledrink

In particolare, nella serata di domani, mercoledì 12 luglio 2023, momento in cui molti giovani si riuniscono nel centro di Cantù, verranno impiegati nei controlli otto militari, al comando del Tenente Diego Bonavera, in collaborazione con otto agenti della Polizia Locale ed una unità cinofila, il tutto al fine di rinnovare l’impegno alla lotta allo spaccio di stupefacenti.