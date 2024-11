Auto finisce contro un muro: 28enne trasportata in codice rosso in ospedale

La ragazza 28enne alla guida della Fiat Panda è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.

Intorno alle 10 di oggi, venerdì 15 novembre, incidente stradale in via Ferloni, all’altezza dell’incrocio con via Pirandello, a Bulgarograsso . Un’auto è finita contro un muro: la dinamica è ancora da accertare, ma sembrerebbe che la 28enne alla guida di una Fiat Panda ha invaso la corsia opposta e impattato contro un muretto. Un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese per trauma cranico e addome.