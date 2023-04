Bike tour e flash mob per sensibilizzare sull'autismo, centinaia di persone in piazza

In centinaia in piazza per sensibilizzare sull'autismo in occasione dell'omonima giornata mondiale.

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

E' stata una giornata di festa e condivisione, quella di domenica 2 aprile a Bulgarograsso, in piazza Falcone. Un centinaio di persone hanno infatti partecipato all'evento pensato da Valentina Panarisi, mamma di un bimbo autistico. Prima il ritrovo in centro paese, successivamente la partenza della biciclettata. Infine, ritorno in piazza Falcone dove ha avuto luogo un coinvolgente ballo. "Dopo il bike tour abbiamo fatto una piccola premiazione per tutti i bimbi, ho donato loro una medaglia - racconta Panarisi - È stato emozionante vedere, che, ciò che fino allo scorso anno, era un'idea che avevo in testa, ora è un sogno che ha preso vita. È stato davvero incredibile. Ognuno di noi è stato fondamentale". Fondamentale il supporto dell'Amministrazione comunale e delle bimbe e le ragazze della scuola di danza "Euforia" di Olgiate Comasco che, con l'insegnante di danza Fausta Ronga, hanno partecipato al flash mob. "Grazie anche alla Protezione civile di Bulgarograsso, di Cassina Rizzardi e la Polizia locale. Grazie a don Carlo Bosco e alla parrocchia, che hanno offerto la merenda in oratorio". Tra i presenti anche Sonia Zorloni, pedagogista e analista del comportamento. "Ognuno di loro, ognuno di noi è stato importante. Tutte le persone presenti spero si siano portate a casa un ricordo prezioso di un bellissimo pomeriggio d'inclusione, per essere sempre più consapevoli. Per essere ogni giorno sempre più informati, per poter condividere. Per poter aiutare".