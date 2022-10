Caccia al cinghiale aperta nell'Olgiatese

Caccia al cinghiale aperta nel territorio dell'Olgiatese.

Caccia al cinghiale, via libera

La novità, attesa da mesi, trova conferma in una nota pubblica del Comune di Olgiate Comasco. "A seguito della riunione della scorsa settimana è stata indicata la data del 26 ottobre quale partenza ufficiale, da parte dell’Atc Olgiatese, della caccia al cinghiale". Un messaggio sottolineato in particolare dal sindaco Simone Moretti.

La soddisfazione del sindaco

"Seguendo il piano faunistico venatorio approvato, il coinvolgimento dei cacciatori selecontrollori e la tipologia del territorio che prevede la caccia dalle altane - puntualizza l'avviso del Comune olgiatese - la speranza è di riuscire fin da subito a ridurre il numero degli ungulati che nelle ultime settimane sono stati avvisati molto vicini alle case".

L'avviso alla cittadinanza

L'informazione divulgata alla popolazione serve anche "per mettere al corrente tutti degli spari che inevitabilmente si sentiranno, in prevalenza la sera, nelle zone boschive e di maggior passaggio dei cinghiali". Recentemente il Giornale di Olgiate ha organizzato una tavola rotonda con alcuni sindaci del territorio, il presidente dell'Atc Olgiatese Attilio Guin e il tecnico faunistico Magda Zanzottera: un'occasione in cui, pur da punti di vista differenti sulle problematiche che hanno dilatato nel tempo l'apertura della caccia, tutti si sono mostrati allineati sull'esigenza di intervenire massicciamente con gli abbattimenti di ungulati.