Nessun ferito

Senso unico alternato, il traffico procede a rilento.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio 2022.

Cadono quattro pali della telefonia ad Appiano Gentile

A cadere, probabilmente perché usurati dal tempo, sono stati quattro pali della telefonia che sorgono in via della Resistenza. Altri due invece risultano pericolanti. Fortunatamente nono si segnalano feriti e nemmeno mezzi danneggiati. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Appiano Gentile, la Polizia locale di Appiano Gentile e i Carabinieri di Appiano Gentile. Sulla strada, prima di via Castelnuovo, per permettere gli interventi di messa in sicurezza, è stato istituto il senso unico alternato. Traffico quindi che procede a rilento con alcune auto in colonna.