Camion per il trasporto di bombole in difficoltà a Casnate: intervengono i Vigili del Fuoco.

Intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Como in via Platone a Casnate con Bernate per un autocarro in difficoltà sulla strada. I pompieri sono stati chiamati a intervenire intorno alle 13.45 perché il mezzo era adibito al trasporto di bombole contenenti vari tipi di gas. Queste ultime però durante il viaggio si sono mosse ed erano instabili sul mezzo tanto da portare il conducente a fermarsi e a non riuscire più a proseguire il viaggio. I pompieri con l’autogru hanno rimosso le bombole e le hanno riposizionate in sicurezza per permettere al mezzo di ripartire.