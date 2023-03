Dialogo all'auditorium comunale: Paola Minussi incontra Elena Ferrini

Incontro per dialogare sul libro "L'archivista di Torrechiara". E' in programma per questa sera, giovedì 2 marzo, all'auditorium di Tavernerio.

Paola Minussi incontra Elena Ferrini

Questa sera alle 21:00, appuntamento all'auditorium comunale di Tavernerio per ascoltare il dialogo tra Paola Minussi ed Elena Ferrini sul libro "L'archivista di Torrechiara" che è stato scritto da Paola Minussi in persona. Questa serata è stata organizzata dal comune di Tavernerio insieme alla commissione cultura e la biblioteca comunale di Tavernerio.