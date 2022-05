Elezioni comunali Appiano 2022, confronto tra i candidati: martedì il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Olgiate

Elezioni comunali Appiano 2022, confronto tra i candidati: martedì 31 maggio il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Olgiate.

Elezioni comunali Appiano 2022: sfida tra Volonterio e Rusconi

Candidati sindaco a confronto in un faccia a faccia per discutere dei temi "caldi" della città. Sara Volonterio (La Nuova Appiano - Sara Volonterio sindaco) e Fabrizio Rusconi (Insieme per Appiano) si affronteranno in una serata organizzata dal Giornale di Olgiate in programma per martedì 31 maggio maggio, alle 21, nell’area feste all’interno del parco di Villa Rosnati. Durante il faccia a faccia i presenti risponderanno a diversi quesiti che andranno a toccare svariati temi: sarà un’occasione per "dialogare" con i cittadini mettendo in luce le diverse visioni per il futuro di Appiano Gentile.

Il programma della serata

La serata si aprirà con tre domande sull’attualità politica con un approfondimento su alcuni temi caldi riguardanti il futuro della città. I candidati sindaco, inoltre, avranno la possibilità di rivolgere una domanda agli avversari politici e controbattere, una sola volta nel corso della serata, su quanto dichiarato dall’avversario. Non mancheranno nemmeno altre tre domande riguardanti la politica più in generale e due quesiti casuali da pescare da un’apposita urna. La serata si concluderà con l’immancabile appello al voto durante il quale avranno tre minuti di tempo per convincere gli elettori.