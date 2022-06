Fiamme in una palazzina in ristrutturazione a Cantù, in via Salvo d'Acquisto.

Intorno alle 16 di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con cinque mezzi del Comando di Como e del distaccamento di Cantù, insieme a loro anche i sanitari. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un operaio stava lavorando alla ristrutturazione quando, mentre metteva la guaina, un attrezzo ha sfiammato. La fiammata avrebbe danneggiato parte del tetto. Fortunatamente non risultano esserci feriti. Per la ricostruzione della dinamica, sono arrivati i Carabinieri di Cantù.