Frana in via Nazario Sauro: contributi da Regione Lombardia per il ripristino

Messa in sicurezza di via Nazario Sauro: il Comune di Tavernerio ottiene da Regione Lombardia fondi per gli interventi di ripristino dopo la frana. Nello specifico, Regione ha concesso contributi per oltre 1 milione di euro per il territorio comasco a ristoro di spese di emergenza sostenute a seguito di eventi calamitosi nel 2023 e 2024. Destinatari dei contributi sono stati Comuni e Province che hanno effettuato segnalazione mediante l’applicativo Ra.S.Da.

Oltre un milione di euro di contributi per il Comasco

Tra i Comuni beneficiari anche Tavernerio, dove lo scorso 8 ottobre le incessanti piogge hanno provocato una frana in via Nazario Sauro con il crollo di un muro di contenimento e lo sfollamento di tre persone.

Il contributo erogato da Regione ammonta a 66.794 euro, a coprire buona parte del costo totale di 91mila euro: i fondi servono a finanziare la rimozione dei detriti crollati su strada; il taglio di piante pericolanti e il posizionamento di alcuni blocchi. «Siamo intervenuti in tempi rapidissimi sullo smottamento di via Sauro - sottolinea il sindaco Mirko Paulon - Questa tempestività ci ha garantito di poter presentare una richiesta di contributo a Regione Lombardia. L'istruttoria ha verificato le corrette procedure del intervento e il contributo che è arrivato ci permette di finanziare parzialmente l'opera».

Oltre a Tavernerio, hanno ottenuto contributi anche i Comuni di Mozzate, Menaggio, San Nazzaro Val Cavargna, Como, Dosso del Liro, Sorico, Peglio, Blevio, Torno, San Bartolomeo Val Cavargna, Porlezza, Argegno, Tremezzina, Colonno, Uggiate-Trevano, Cavargna.

Soddisfatto l’assessore regionale Alessandro Fermi: «Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di essere vicina al territorio, rispondendo ai bisogni dei Comuni con risorse importanti. Questa delibera concorre nell’obiettivo di aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali».