Dissesto idrogeologico: tra i fondi erogati da Regione anche 400.000 euro a Caslino

Da Regione Lombardia assegnati 400.000 euro a Caslino d'Erba per sistemare la Valle Moiana dopo la devastante frana del 12 luglio scorso in via V Alpini.

33 interventi finanziati per il dissesto

Un piano da 18,5 milioni di euro, per un totale di 33 interventi in dieci province lombarde: sono questi i numeri del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato oggi (lunedì 11 novembre 2024) dalla Giunta regionale. Il piano segue quello approvato a luglio, per un totale complessivo di 34 milioni di euro erogati nel 2024 a contrasto del dissesto idrogeologico in Lombardia.

In particolare, in provincia di Como è stato finanziato un solo intervento: al Comune di Caslino d’Erba sono stati assegnati 400.000 euro per le opere di messa in sicurezza idrogeologica dell’ultimo tratto della Valle Moiana, affluente del torrente Piott, a seguito dell'evento del 12 luglio in via V Alpini.

Giancarlo Trabattoni e la moglie Maria Luigia (87 e 80 anni), erano stati sfollati dopo lo smottamento che aveva devastato la loro abitazione. In pochi attimi, infatti, l’abitazione dei due anziani era stata invasa dall’acqua e dai detriti provenienti dalla montagna alle loro spalle. All’interno dell’appartamento i locali più colpiti erano stati il bagno, la camera da letto e il corridoio.

"Sforzo crescente per risolvere le criticità"

“Attraverso questo nuovo, importante piano – hanno commentato il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione ai tanti comuni e ai cittadini che vivono in aree geografiche che necessitano di questo tipo di interventi”.

“I danni provocati dalle recenti ondate di maltempo – ha aggiunto l’assessore Comazzi - impongono uno sforzo crescente per affrontare e risolvere in maniera tempestiva le criticità: abitati isolati da frane, quartieri allagati, esondazioni fluviali, per citare le fattispecie più frequenti. Il nostro impegno sul territorio regionale è capillare e costante: a riprova di ciò, nel 2024 abbiamo stanziato in totale 34 milioni di euro per interventi a contrasto del dissesto idrogeologico e negli ultimi cinque anni Regione ha destinato circa 1 miliardo di euro per la difesa del suolo”.

Ripartizione interventi/finanziamenti per Provincia:

- MILANO (3 interventi) 1.452.338,81

- BERGAMO (8 ) 5.262.000 euro

- BRESCIA ( 7) 5.680.014,45

- COMO (1) 400.000 euro

- LECCO (2) 1.168.000 euro

- LODI ( 2) 300.000 euro

- MANTOVA (2) 1.000.000 euro

- PAVIA (4) 1.650.000 euro

- SONDRIO (3) 1.280.000 euro

- VARESE (1) 400.000 euro