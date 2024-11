Frontale tra due auto, denunciato olgiatese con patente falsa

Frontale tra due vetture, denunciato un uomo per patente falsa ad Appiano Gentile.

Incidente tra due vetture

Nella serata di lunedì 4 novembre, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile, è intervenuta in via Italia per i rilievi di un sinistro stradale frontale tra due auto, fortunatamente con lievi conseguente per uno solo degli autisti coinvolti. Gli accertamenti eseguiti nell’occasione hanno consentito di denunciare alla Procura comasca il conducente rimasto illeso, un olgiatese 55enne il quale è risultato in possesso di una patente di guida falsa. A carico dell’uomo, a quale è stato sequestrato il “documento”, si è proceduto alla denuncia per falsità materiale e guida senza patente.