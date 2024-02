Furgone in panne finisce carbonizzato

Oggi, martedì 27 febbraio 2024, un furgone in panne ha improvvisamente preso fuoco richiedendo l'intervento, urgente, dei Vigili del fuoco.

L'arrivo dei pompieri

L'episodio si è verificato ad Appiano gentile, in via Salvo D'acquisto. Il mezzo era fermo in panne, quando per motivi ancora ignoti ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l'abitacolo e i pompieri sono dovuti intervenire con due squadre da Appiano Gentile e da Lomazzo.

Fortunatamente non si segnalano feriti.