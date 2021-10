Grande paura

Attimi di apprensione per una caduta dal cavalcavia pedonale che si affaccia sulla strada.

Grande paura in via Alessandro Manzoni a Cantù per una brutta caduta dal cavalcavia presente lungo la strada.

Giovane precipita dal cavalcavia a Cantù

L'allarme è scattato poco dopo le 14 nella primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 ottobre, nei pressi della rotonda tra Corso Europa e via Manzoni. Sul posto si sono precipitati in codice rosso la Croce Rossa di Cantù, l'automedica, l'elisoccorso da Como, i Carabinieri di Cantù e la Polizia locale. Secondo quanto raccolto sul posto, sembra che una donna, 21 anni, sia rimasta coinvolta in una caduta dal vicino cavalcavia pedonale. Dopo alcune cure sul posto, è stata trasportata d'urgenza in ospedale sull'elisoccorso che era atterrato in via Lombardia.