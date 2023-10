Un Halloween da paura dedicato agli amici a quattro zampe

A "Iagolandia" torna l’appuntamento con Halloween. Il primo e unico parco giochi a tema per cani in Italia continua a far divertire gli amici a 4 zampe e i loro proprietari e li accoglierà con un allestimento da paura.

A "Iagolandia" una divertente proposta

Il parco, a Guanzate, nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 ottobre terrà l’evento tematico “Halloween a Iagolandia – premietto o scherzetto?”, per il terzo anno consecutivo un evento unico dedicato ai cani e alle loro famiglie (ingresso esclusivamente su prenotazione).

Tutto il Parco Giochi di 3.000 metri quadri sarà allestito a tema, i cani potranno divertirsi liberamente nelle aree e i più coraggiosi partecipare anche a una caccia al tesoro con le streghe.

Inoltre cani e umani potranno farsi fare delle foto a tema dalla pet photographer Francesca Cretella, ci saranno omaggi di benvenuto offerti da Vitakraft, la pesca a sorpresa nel Calderone orrido e molto altro.

Un successo annunciato

“L’anno scorso è stato un successo, hanno partecipato 80 cani e ogni anno miglioriamo l’esperienza che possono vivere. I nostri eventi sono sempre su prenotazione perché ci teniamo a far vivere a cani e proprietari un’esperienza di divertimento e relax senza preoccupazioni. I posti sono limitati per far sì che ci sia un giusto numero di cani, per ciascuno spazio, senza stress e nel rispetto delle esigenze di tutti I partecipanti, sia a 2 che 4 zampe. Il programma è sempre pensato in modo da evitare che troppi cani si trovino a fare la stessa attività nello stesso momento.” spiegano le fondatrici di Iagolandia, Martina Comollo, responsabile organizzativa, e Grazia Maldini, educatrice cinofila.

Durante “Halloween a Iagolandia” è possibile accedere al parco divertimenti scegliendo una delle tre formule: Halloween Tour da Paura per chi vuole semplicemente venire a fare un giro, curiosare e farsi scattare una foto a tema. La seconda formula Halloween Party consente invece l’ingresso al parco giochi per un’ora, tempo in cui i cani e i loro proprietari potranno divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche in totale serenità e sicurezza. L’ingresso alle aree è sempre supervisionato dal team di Iagolandia

Infine, per i più coraggiosi c’è la possibilità di fare un’esperienza paurosa a 360 gradi con Halloween con le Streghe: si potrà restare nel Parco Giochi per un’ora e mezza, accedere alla aree per giocare e si potrà prendere parte ad una speciale caccia al tesoro “magica”, mettendosi alla prova all’interno della Casa delle Streghe, la novità di quest’anno. Delle streghe un po’ cattivelle devono preparare un intruglio magico ma per far sì che la pozione sia completa hanno bisogno un piccolo aiuto.

Aperte le prenotazioni

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti scegliendo tra gli orari disponibili: sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00. È possibile prenotare uno slot entro e non oltre il 22 ottobre.

“Siamo state le prime a realizzare a misura di cane eventi solitamente per gli “umani”: Aperitivo con Delitto, Fuga dal Manicomio, Caccia al Documento segreto sono solo alcuni degli eventi ludici realizzati lo scorso anno. Quest’anno lo abbiamo aperto invece con una novità, l’Escape Room in versione cinofila, un’attività che abbiamo organizzato a Gennaio e che ripeteremo ancora, e abbiamo proseguito poi con il Gioco dell’Oca e C’era una volta il West che sono solo alcuni delle attività fatte quest’anno.

Sono eventi in cui non si divertono solo i cani ma anche i proprietari, e anche noi!” concludono Martine e Grazia

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni contattare Iagolandia al numero 392-5425057 (è possibile anche inviare semplicemente un messaggio su WhatsApp)