Incendio a Cantù: in fiamme il tetto di una abitazione

Momenti concitati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, a Cantù. Prima delle 15 infatti sono stati chiamati a intervenire i Vigili del Fuoco in una abitazione privata in via Monte Pennino, nella frazione di Fecchio. Dalla strada infatti si vedeva del fumo fuoriuscire dal tetto della villetta a due piani, al limitare del bosco.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre di pompieri che si sono prontamente attivati per evitare che le fiamme si propagassero al resto della casa. Sono riusciti quindi a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Nessuno, da quanto si apprende, fortunatamente si trovava in casa e non ci sarebbero quindi né feriti né intossicati. Per i rilevamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri.

