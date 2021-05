Incidente a Carimate tra due auto: feriti un uomo e una donna

Incidente a Carimate tra due auto: due feriti, una giovane donna e un anziano.

Incidente a Carimate tra due auto: due feriti

Schianto in via Giacomo Puccini a Carimate questa mattina, lunedì 10 maggio 2021, intorno alle 10.45. A scontrarsi sono state due auto, un’utilitaria e un suv. A rimanere feriti nell’impatto sono stati una donna di 27 anni e un uomo di 71. Sul posto sono accorse in codice rosso due ambulanze della Cri di Montorfano e della Croce azzurra di Como, oltre all’auto medica. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilevamenti del caso. Fortunatamente i coinvolti non sarebbero in pericolo di vita ma entrambi sono stati portati in ospedale feriti.