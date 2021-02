Nel pomeriggio di oggi, domenica 7 febbraio 2021, c’è stato un incidente a Cermenate.

Incidente a Cermenate tre persone ferite

Impatto in via Maestri Comacini, angolo Sp32, intorno alle 16.40 tra un furgoncino e un’auto. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Lomazzo e Lazzate, insieme a due ambulanze e un’automedica. Ferite tre persone due donne di 56 e 55 anni, oltre a un uomo di 52. Due persone sono state trasportate all’ospedale in codice giallo, una in verde.