Brutto incidente tra auto e moto quello avvenuto quest'oggi a Luisago, proprio di fronte al cimitero, in via De Gasperi, dove il motociclista, un ragazzo di 19 anni, ha avuto la peggio.

Incidente tra auto e moto a Luisago: ferito un ragazzo di 19 anni

Tutto è successo poco dopo le 13 quando a Luisago, proprio di fronte al cimitero, un ragazzo di 19 anni alla guida della sua motocicletta si è scontrato con un'automobile che precedeva la sua corsa. Secondo le prime ricostruzioni di quanto è accaduto, il ragazzo non avrebbe visto che l'auto di fronte a lui si era fermata per via del traffico e una volta accortosi non è riuscito a frenare in tempo.

A quel punto lo scontro: la motocicletta non solo ha fermato la sua corsa, ma è anche rimbalzata indietro finendo sotto le ruote di un camion che la seguiva; la stessa sorte, fortunatamente, non è capitata al ragazzo che però è stato sbalzato dalla sella finendo prima sul tettuccio della Fiat blu davanti (ammaccandola, come si evince dalle foto) e poi finendo di fronte alla stessa.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario, presentatosi sul posto in codice rosso con un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio e un'auto medica. Il 19enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo con un'evidente ferita in volto.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale di Casnate con Bernate e una voltante dei Carabinieri. Il traffico è temporaneamente bloccato.

Le foto dell'incidente

Il luogo dell'impatto