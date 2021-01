La Cattolica non si è mai fermata, tante attività nonostante il Covid

Un anno particolare, condizionato fortemente dall’epidemia di coronavirus che ha limitato le possibilità di organizzare eventi e di trovarsi per provare. Ma i componenti della banda La Cattolica guidata dal presidente Paola Frigerio, non si sono persi d’animo e sono riusciti comunque a mettere a disposizione della comunità la loro musica.

La Cattolica non si è fermata nel 2020

“Come purtroppo per tante altre associazioni, siamo ormai costretti da settimane a non poterci incontrare per provare – ha raccontato il presidente – Siamo divisi ma uniti dalla musica anche grazie al nostro maestro che riesce sempre a stimolare soprattutto i più giovani. Per esempio attraverso la realizzazione dei video che abbiamo costruito nel corso dell’anno che si è appena concluso”.

Il presidente ha così ripercorso le attività svolte nel 2020 e ha svelato le idee per il 2021. Il sogno? “Riprendere l’attività in pubblico con il concerto di Sant’Apollonia”.

