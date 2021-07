Maltempo, strada chiusa per il rischio creato dall'apertura di una voragine

Maltempo, ancora pioggia nella notte passata e in mattinata: resta chiusa via Milano nel tratto da via Cattaneo a via Roggia Antiga.

Maltempo, voragine in via Milano

L'esondazione della roggia Antiga, nella mattinata di ieri, ha richiesto l'intervento da parte dei volontari della Protezione civile, del Comune, della Polizia locale e anche dei Carabinieri. Preoccupano le condizioni del tratto di strada, anche in considerazione delle previsioni atmosferiche che annunciano altra pioggia. Sul lato destro, scendendo dal centro, al margine della strada si è aperta una voragine, che ha interessato anche una parte del sedime stradale. Poco distante, in zona sterrata, un'altra profonda buca. La situazione, monitorata per tutta la scorsa giornata, è già stata ricontrollata pochi minuti fa dall'Ufficio Tecnico comunale. Con ordinanza firmata ieri dal vicecomandante della Polizia locale, la strada resterà chiusa nel tratto tra via Cattaneo e via Roggia Antiga fino a quando non saranno ripristinate condizioni di sicurezza.

Pompa in azione lungo la statale

Una lunga giornata di disagi, quella di martedì 27 luglio: in via Milano presenti anche l'assessore Flavio Boninsegna, il sindaco Simone Moretti e il consigliere di minoranza Igor Castelli. Problemi anche in piazza Italia, dove già domenica 25 luglio, in seguito al forte temporale, si era verificato qualche disagio nel posteggio sotterraneo e non solo. Per tutta la scorsa giornata una pompa ha pescato e scaricato acqua: il tubo è ben visibile dalla statale, uscendo da un pozzetto di via Roma per poi far scorrere l'acqua in via Angelo e Mary Roncoroni. Stessa scena nella mattinata di oggi.