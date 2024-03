Marchesa Lina Carcano: un papà dona un nuovo computer e la stessa somma rubata dai ladri

Dopo il furto all'asilo di Anzano un papà dona generosamente un nuovo computer e novecento euro: la somma sottratta dai malviventi.

"Un gesto che fa ben sperare"

Dopo lo sconforto per il furto alla scuola dell'infanzia di Anzano, la gioia del grande gesto di generosità di William Tedesco, uno dei genitori, che ha donato all’asilo la stessa somma di denaro e un nuovo pc. La generosa donazione è stata fatta spontaneamente dall’uomo, papà di due alunni dell’istituto, a seguito del furto, avvenuto nella prima mattinata di sabato scorso.

A introdursi nella scuola dell’infanzia paritaria di via Galgina potrebbe essere stata una sola persona: il ladro ha infatti lasciato alcune impronte infangate sul pavimento della scuola. Secondo quanto ricostruito l’effrazione sarebbe avvenuta dal cancello verde che dà sul campo da calcio e che si trova sul retro dell’istituto, a collegamento con la scuola primaria. Da lì il malvivente si sarebbe introdotto nell’edificio utilizzando una delle finestre che danno sul salone interno: questa sarebbe stata forzata e sollevata, e il ladro avrebbe raggiunto a colpo sicuro l’ufficio amministrativo della scuola.

Nessun locale lasciato a soqquadro: solo alcuni armadi aperti, poi dritto verso l’ufficio amministrativo. Il ladro ha rubato circa novecento euro in contanti: i proventi di alcune recenti iniziative messe in campo dall’asilo a sostegno delle famiglie. «Erano i soldi raccolti con alcune serate organizzate per genitori e famiglie: in particolare della serata a tema make-up e alcuni raccolti dalla Pro loco per Carnevale - prosegue Pagani - Oltre al denaro contante, ci è stato sottratto un vecchio computer: ci hanno lasciato circa 19 euro, sparsi in giro per il corridoio... Una mancia». Il danno più ingente, oltre a quello dato dal furto, è quello arrecato alla finestra, prontamente riparata nei giorni scorsi.

Ma nei giorni scorsi, dopo lo sconforto per il furto, il bellissimo gesto di generosità di Tedesco, genitore di due bambini, dei quali un alunno della scuola anzanese.

«Ci ha contattato spontaneamente per avvisarci che aveva intenzione di donarci quanto era stato rubato - afferma la coordinatrice Pagani - E nel pomeriggio di giovedì è venuto a scuola e ci ha consegnato l’equivalente della somma che ci era stata rubata, novecento euro, e un nuovo computer portatile. Oltre al denaro, il pc era davvero uno strumento fondamentale per il nostro lavoro... Questo gesto meraviglioso ci ha riempito di gioia dopo lo sconforto dei giorni scorsi. In questi giorni, tante famiglie si sono strette a noi, aiutandoci in tanti modi. I genitori si sono confermati una grande famiglia: un supporto importantissimo, in questo momento, che ha confermato come l’asilo non sia solo un “parcheggio” per i bambini, ma una grande e meravigliosa famiglia. Siamo contenti e molto grati».