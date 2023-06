Nuova Team, trent'anni di pallavolo vissuti con passione

Nuova Team, trent'anni di passione per la pallavolo. Trent'anni di sport, amicizia e voglia di condividere un amore grande. E sono stati questi gli ingredienti che hanno reso speciale la festa organizzata al parco comunale di Villa Rosnati domenica 11 giugno, alla presenza di tanti atleti.

Nuova team, una grande famiglia

E' stata un'ottima giornata di sport, divertimento e buona cucina. Otto squadre si sono sfidate per il torneo di GreenVolley Senior, che ha visto vincere "I ragazzi del TeoWhite" (con alcuni ragazzi Under 17 di Yaka Volley). Secondo posto per "Bocca Mani Piedi" di Lurago e dintorni, terzo posto per le ragazze Nuova Team Under18 "Better Then Setter". E molto divertimento anche sui campi Junior e Minivolley.

Bene ancher la cucina, con chef Luciano ai fuochi, la griglieria e in serata la pizza con forno a legna.

"Peccato per il dj set di Arthur Zuccarino & Friends che, causa maltempo, che ha imperversato in serata, non si è potuto svolgere - spiega il presidente Pietro Guzzetti - Ma Nuova Team ha già in mente nuove occasioni".

Un grazie di cuore

"Un ringraziamento sentito a tutti i volontari Nuova Team che si sono prodigati per la buona riuscita dell'evento, all'Amministrazione comunale di Appiano Gentile e alla Pro loco, con il presidente Bogani, che sempre sostengono e aiutano nelle nostre attività. Un arrivederci al parco Rosnati per la "Festa dello Sport" in programma domenica 10 settembre e in palestra ad Appiano Gentile, dal 28 agosto, con tante novità e tanto agonismo. Infine, grazie ai nostri sponsor per il supporto".