Pedone investito a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Pedone investito a Cantù

L’episodio è successo intorno alle 22.15, in piazza Parini. Ad essere investito è stato un uomo di 39 anni. Sul posto la Cri di Grandate che, dopo le prime cure, ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Cantù.

Da segnalare anche una caduta al suolo in via Napoleona. Soccorsa una donna di 54 anni che non è stata trasportata in ospedale.