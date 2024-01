Prima gita dell'anno insieme al Cai olgiatese

Prima gita sociale del 2024 organizzata dalla sottosezione del Cai di Olgiate Comasco.

Escursione in calendario il 21 gennaio

L'appuntamento è per domenica 21 gennaio, meta scelta il Forte di Orino, in provincia di Varese. Da Velate, a quota 530 metri, i partecipanti saliranno lungo la Scala del cielo, per circa 500 metri di dislivello. fino ad arrivare alla vecchia stazione della funicolare, successivamente raggiungendo il Campo dei fiori e, infine, il Forte di Orino (1.227 metri).

Attrezzatura richiesta

La trasferta avverrà con mezzi propri da Olgiate Comasco a Velate. Partenza alle 8 dalla sede dell'associazione, in via del Ponte. Complessivamente, l'escursione è caratterizzata da 700 metri di dislivello per un percorso di 24 chilometri.E' richiesto abbigliamento invernale adeguato, scarponcini da trekking e bastoncini telescopici, eventualmente anche i ramponcini (utili in caso di ghiaccio).

Iscrizioni aperte

Come puntualizzano gli organizzatori, è richiesta ottima preparazione fisica. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede, il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23 oppure tramite la pagina Facebook del Cai olgiatese.