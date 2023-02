Ragazzino cade dal lucernario, soccorso e trasportato in ospedale

Ragazzino cade da un lucernario del palazzo del Cigno a Olgiate Comasco.

Ragazzino trasportato in ospedale

I Vigili del fuoco del comando di Como sono stati chiamati poco prima delle 18 per soccorso a un ragazzino caduto da un lucernario in copertura su un passaggio condominiale in via Volta. Una volta stabilizzato dal 118 il minore è stato avviato in codice giallo in ospedale.

Sul posto i Carabinieri

In via Volta, nei pressi della rotatoria sulla strada statale Briantea, sono intervenuti anche i Carabinieri: avviate le indagini sulla dinamica della caduta del giovanissimo.