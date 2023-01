Rissa tra stranieri a Fenegrò, due in ospedale

Rissa tra stranieri a Fenegrò, due in ospedale

Mercoledì via Monte Grappa è stato teatro di una rissa tra stranieri. Nella lite un giovane classe 1996, di origini tunisine ha avuto la peggio, riportando delle ferite serie, che hanno richiesto il suo trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Ai Carabinieri intervenuti sul posto, il ferito ha raccontato di essere stato percosso da sette uomini di origine magrebina, uno dei quali era stato a sua volta ferito ma era riuscito a fuggire.

Le indagini

I Carabinieri hanno quindi iniziato le indagini al fine di individuare gli altri responsabili della rissa. In via Roma hanno di conseguenza individuato un giovane di 31 anni, che corrispondeva alla descrizione ricevuta, il quale si trovava all'interno della sua vettura con evidenti ferite al volto che si era procurato proprio nel corso della colluttazione di alcune ore prima. Anche quest'ultimo è stato trasportato in Pronto soccorso per accertamenti.