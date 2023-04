Sicurezza stradale, lezione speciale al "Pessina" appianese

Sicurezza stradale, lezione speciale al "Pessina" di Appiano Gentile.

Cari ragazzi non buttate via la vita per un'attimo di distrazione, "pensate, rispettate le regole e coltivate le amicizie vere": questo il messaggio forte che Antonello Sferruzza e la Polizia di Stato di Como hanno voluto lasciare a 80 ragazzi delle terze dell'istituto appianese. L'incontro, reso possibile grazie all'impegno del "Club satellite Appiano Gentile" del "Lions Club Bellagio-Bellaxio", del "Lions Club Olgiate Comasco" e del "Lions Club Cernobbio", si è tenuto nella mattinata odierna, martedì 4 aprile. Due ore intense, vissute con emozione e attenzione dai ragazzi che si sono fermati a lungo anche dopo la lezione.