Spaventoso incidente, frontale tra due vetture

Spaventoso incidente nelle prime ore di oggi, venerdì 26 gennaio, a Lurago Marinone: feriti un uomo e una donna in seguito a uno scontro frontale tra due vetture.

L'incidente in via Milano

I soccorsi sono intervenuti intorno alle 6 in seguito a uno spaventoso incidente che ha coinvolto due mezzi. La dinamica è ancora da chiarire e sono stati allertati anche i Carabinieri. Sul posto i Vigili del fuoco di Appiano Gentile, un'ambulanza della Sos di Appiano e un'altra della Croce azzurra di Cadorago, oltre a un'automedica. I feriti, una donna di 31 anni e un uomo di 34, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo (media gravità).