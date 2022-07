La dea bendata bacia un giocatore a Orsenigo: nel concorso del Superenalotto di giovedì 14 luglio, è stato infatti centrato un «5» del valore di 16.763,17 euro al bar tabaccheria «Riva» di piazza Filatoio.

Superenalotto, vinti 16mila euro a Orsenigo

E’ ignota l’identità del vincitore: quel che è noto è che non è la prima giocata fortunata registrata alla tabaccheria di piazza Filatoio. Già alcuni anni fa, un giocatore del Lotto si era aggiudicato 13.160 euro, e, pochi mesi prima, un altro era stato baciato dalla dea bendata con un Gratta e Vinci «Miliardario» da 10mila euro.

E’ la seconda vincita a Orsenigo in pochi giorni: lo scorso 2 luglio, un fortunato giocatore si era aggiudicato 113mila euro giocando al Superenalotto al Royal Caffè di via Fermi.