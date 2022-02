Ben tredici controlli anti Covid per il Cafè degli Artisti di Anzano (in foto) in poco più di un mese: a raccontarlo è Danilo Galliani, il titolare del bar all'interno del centro sportivo di Anzano.

Tredici controlli in un mese al Cafè degli Artisti: "Anche due volte in un giorno: ma qui hanno sempre trovato tutto in ordine"

"Una domanda per i miei colleghi che hanno bar e/o ristoranti, ma controlli anti Covid ne avete avuti? Giusto per capire, visto che con quello di oggi siamo al 13esimo praticamente da inizio anno!" le parole di Galliani, titolare del bar Cafè degli Artisti di Anzano. Che specifica: "Sono convinto che le Forze dell'ordine stiano semplicemente facendo il loro lavoro: la cosa che mi ha stupito è l'elevatissimo numero di controlli al mio bar: una volta è capitato persino che ce ne fossero due in un giorno. Ma tutte le volte non hanno avuto niente da eccepire".

Da qui la domanda rivolta da Galliani ai "colleghi" che gestiscono attività di bar e ristorazione sul territorio: "Era giusto una curiosità: volevo sapere se anche altri della zona avessero avuto tanti controlli - specifica ancora Galliani - Fino a ora non ho sentito nessuno che abbia avuto tutti questi controlli: non so se le Forze dell'ordine ricevano continuamente segnalazioni da altri... Fatto sta che a ogni controllo hanno trovato tutto in perfetta regola, dato che sono molto attento al rispetto delle normative anti Covid".