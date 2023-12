Un posto di lavoro in Comune: ultimi giorni per partecipare al concorso

Il Comune di Olgiate Comasco cerca un istruttore amministrativo da inserire nell'organico di Palazzo Volta.

Un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in Municipio

Il concorso pubblico per soli esami è per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - Area degli istruttori - a tempo pieno e

indeterminato, da assegnare all’Area Edilizia Privata e Urbanistica. Come puntualizzato nel bando pubblicato dal Comune, la figura ricercata "svolgerà attività di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; ha relazioni interne anche di natura negoziale anche con posizioni organizzative al di fuori dell’unità organizzativa di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con l’utenza di natura diretta, anche complessa, e negoziale. Svolge, inoltre, attività di carattere istruttorio predisponendo atti e provvedimenti attribuiti alla competenza del settore di assegnazione sulla base di direttive dettagliate, elaborando dati ed informazioni anche di natura complessa, utilizzando strumenti e procedure informatizzate, sia nel campo amministrativo che in quello economico e finanziario. Può rilasciare certificazioni e documenti e coordinare attività di personale inquadrato in

categoria inferiore.

I requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti e specificati dal bando per essere ammessi al concorso: conoscenza delle lingue italiana e inglese, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, avere una casella di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, essere titolare di patente di guida categoria B. Inoltre, come spiega l'assessore Luca Cerchiari (nella foto), il concorso sarà utile anche per formare una graduatoria, alla quale attingere in caso di ulteriori esigenze da parte del Municipio.

Il termine per inviare la domanda

La scadenza da rispettare per la presentazione delle domande è quella del prossimo 8 gennaio. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e sul portale del Reclutamento InPA. Le domande dovranno essere presentate unicamente con modalità telematica compilando l’apposito modulo on-line.