Un proiettile nella pancia, donna ferita nel Parco Pineta

Ferita da un proiettile sparato nella pancia, soccorsa una donna nel Parco Pineta.

Il fatto di sangue è avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 aprile, in pieno giorno. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando in via per Appiano, nel territorio di Tradate. Proprio lì', sul confine con Appiano Gentile, una donna, 38 anni, di origine nigeriana e residente a Bregnano, è stata ferita da un colpo di pistola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tradate e i soccorsi che l'hanno trasportata in ospedale dove le è stato estratto il proiettile.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto anche se, con ogni probabilità, le motivazioni sono da ricercare nel sottobosco della criminalità. Il Parco Pineta e, in modo particolare, le strade limitrofe a via della Resistenza, in territorio appianese, e via per Appiano vengono utilizzate da spacciatori e prostitute.