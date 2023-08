Un torneo di tennis per sostenere il Pronto soccorso del Fatebenefratelli. Seconda edizione per l'iniziativa organizzata da Tennis Erba: è in programma per il prossimo 10 settembre.

Le iscrizioni per partecipare al torneo sono già aperte dallo scorso 17 luglio e la quota di partecipazione è di 30 euro a persona. L'iniziativa, organizzata presso il Tennis di Erba che ha sede a Parco Majnoni, prevede un torneo doppio misto giallo a eliminazione diretta: le coppie saranno sorteggiate a ogni turno e le gare si svolgeranno su campi scoperti in terra battuta.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto per l'acquisto di apparecchiature da destinare al Pronto soccorso dell'ospedale Sacra Famiglia di Erba. L'invito alla manifestazione è aperto a tutti. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Erba

Maggiori informazioni e iscrizioni inviando una mail a lpianello@fatebenefratelli.eu.