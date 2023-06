Una canzone per ricordare Giulia Masiello, scomparsa in un incidente stradale

Una canzone per Giulia Masiello. Una canzone per ricordare il suo sorriso, per non dimenticare la sua gioia di vivere.

Video e canzone nel ricordo di Giulia Masiello

E’ trascorso un anno da quel tragico incidente in cui ha perso la vita Giulia, residente ad Appiano Gentile. Era il 4 giugno e la giovane appianese stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa sul lago. Alla guida della potente motocicletta, il suo fidanzato. Si è spenta a 27 anni lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile, lasciando soli mamma Catia, papà Paolo, i fratelli Simone e Mirko. Educatrice all’asilo nido comunale di Appiano Gentile, amava la vita e amava i "suoi" bambini. Una ragazza solare. Ora, il ricordo vivrà anche in una canzone intitolata, semplicemente, "Giulia". Prodotta da mamma e papà, è stata pubblicata dalle edizioni musicali «Miseria e Nobiltà» di Milano. Canzone di cuore e testa, in cui viene tratteggiata la figura dell’appianese partendo da alcuni suoi stessi scritti.