Virtus Cermenate torna dalla trasferta lecchese a mani vuote

Cermenate torna dalla trasferta lecchese contro Colico a mani vuote, perdendo in tre set contro le padrone di casa.

Virtus Cermenate, persi tre set: la cronaca della partita

Parte avanti Colico nel primo set (3-1). Cermenate recupera ed impatta sul 9-9. Ma sono nuovamente le lecchesi a portarsi in testa (12-9, 14-9). Le virtussine ci riprovano (16-15, 18-19), ma nel finale è la formazione di casa a chiudere il parziale 25-23. Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 4-4, quando sono le comasche a conquistare un buon break (6-9, 11-13). Colico non ci sta e rimette tutto in discussione sul 13-13. Equilibrio fino al 16, poi le lecchesi si riportano avanti (19-16, 23-17), vincendo il parziale 25-19. Nel terzo set parte avanti Cermenate (3-5, 4-7) che mantiene la testa fino al 20. Colico impatta sul 21 e prova la fuga (23-21). Le comasche non demordono e portano il parziale ai vantaggi, dove però è nuovamente la formazione di casa a chiudere il parziale 26-24, vincendo l’incontro 3-0.

Coach Rutigliano commenta così l’incontro: “Sono amareggiato per la prestazione sottotono. E’ un peccato perché in settimana avevamo preparato al meglio la sfida e le ragazze erano cariche. Abbiamo commesso troppi errori tattici ed individuali che non ci hanno permesso di esprimere un gioco in grado di impensierire seriamente l’avversario. Abbiamo condotto i set, ma sul finale non siamo riusciti ad essere concreti e chiudere i parziali”.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Tecnoteam Cabiate sabato 25 febbraio 2023 alle ore 20.30 a Cermenate (CO).

Info match

PQS VOLLEYCOLICO V36 3

VIRTUS CERMENATE 0

(25-23, 25-19, 26-24)

VIRTUS CERMENATE: Brenna 5, Sarubbi 1, Maiocchi 1, Clerici 12, Crepaldi 5, Mancarella 9, Testoni ne, Pusceddu ne, Celichini 6, Samba ne, Frigerio ne, Castelli (L1), Lugo (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Acquistapace Emilio.