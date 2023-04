Al via la Stagione Organistica Internazionale di Cantù: primo ospite Zanovello

L’associazione Amici dell’Organo di Cantu apre questa sera, domenica 30 aprile 2023, la Stagione Organistica Internazionale 2023 con un evento musicale che si terrà nella basilica di San Teodoro a Cantù a partire dalle 17.

Al via la Stagione Organistica Internazionale di Cantù

Protagonista della serata musicale all’organo Bernasconi della basilica sarà l’organista Enrico Zanovello con un programma antologico di grande effetto: dalla Ciaccona in sol maggiore di Bach alla Nova Cyclopeias Harmonica di Muffat, ma anche il concerto in sol minore di Graun, e poi Rink, Valeri Petrali e Verdi.

La personalità artistica e musicale di Enrico Zanovello si è sviluppata attraverso un percorso molto vario e ricco di esperienze; accanto ai diplomi d’organo e clavicembalo con Stefano Innocenti e Andrea Marcon segue gli studi universitari nella facoltà di Lettere e Filosofia all'Ateneo di Padova.

La sua carriera artistica lo vede presente come direttore e concertista d’organo in prestigiosi festival europei e americani. Conduce una ricerca volta alla riscoperta e valorizzazione di compositori poco noti, lavora per l’edizione critica e la registrazione discografica in prima assoluta di opere come l’op. 3 di G.B. Grazioli, i Concerti di Giovanni e Gaetano Meneghetti, la Musica da camera di Gellio Coronaro ed altri.

Fonda e dirige fin dal 1989 l’Orchestra Barocca Andrea Palladio alla quale si affianca nel 2009 l’omonimo Coro. Con questa formazione è a

capo di numerosi progetti musicali fra cui l’esecuzione dell’opera sacra per soli coro e orchestra di G. F. Handel del quale dirige al Teatro Olimpico di Vicenza, la prima esecuzione italiana dell’Anthem on the peace. All’Opera House del Il Cairo dirige in prima assoluta la pantomima Pantalone e Colombina di W. A. Mozart a seguito della rivisitazione ed edizione in tempi moderni della partitura.

E’ membro di giuria di concorsi organistici ed ideatore e direttore artistico del Festival Concertistico Internazionale “Organi storici

del vicentino un patrimonio da ascoltare”. E’ vincitore di concorsi internazionali fra cui in collaborazione con I Cantori di Santomio e

l’Ensemble Andrea Palladio, il secondo premio (primo non assegnato) al Concorso Internazionale di Arezzo.

Ha registrato 20 CD in veste di solista e direttore ricevendo premi e riconoscimenti da riviste specializzate italiane ed europee, fra cui il premio "Coup de Coeur" dalla rivista belga "Magazine de L'orgue" e il giudizio “eccezionale” dalla rivista Musica.

Membro della commissione diocesana di Vicenza per l’arte organaria, dal 2005 è docente di ruolo al Conservatorio di Vicenza. Ha curato

l’edizione moderna di opere di autori veneti del XVIII e XIX sec.