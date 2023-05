Arriva "SfogliaCantù - Una città da sfogliare". Incontri con l'autore da maggio a ottobre

È l’ex chiesa di Sant’Ambrogio la suggestiva cornice che ospiterà la rassegna di incontri con l’autore "SfogliaCantù - Una città da sfogliare", organizzata dalla biblioteca comunale "Ugo Bernasconi" e dall’associazione culturale "Le Sfogliatelle - voce del verbo sfogliare". Da venerdì 12 maggio fino a domenica 1° ottobre 2023, a partire dalle 19, la cupola di Sant’Ambrogio si animerà delle voci di scrittici e scrittori italiani che si racconteranno e parleranno di libri e parole.

Arriva la rassegna "SfogliaCantù - Una città da sfogliare"

“SfogliaCantù gioca per la nostra città un doppio ruolo: è il traguardo raggiunto al termine di un percorso e, allo stesso tempo, sancisce l’inizio di quello che speriamo possa essere un appuntamento tradizionale con la letteratura. Oggi possiamo finalmente dare il via a questa rassegna che, nella sua progettazione, ha attraversato numerose difficoltà come la pandemia, nelle quali, tuttavia, ha trovato un maggiore slancio di intenti. Se SfogliaCantù è nata, lo dobbiamo alla collaborazione con Le Sfogliatelle e alla forte volontà che ci ha unito nel raggiungere questo obiettivo”, ha commentato Isabella Girgi, assessore alla Cultura.

Gli autori che parteciperanno alla rassegna SfogliaCantù sono espressione di generi letterari poliedrici e sapranno appassionare, commuovere, divertire, far riflettere parlando di libri, di musiche, di altri autori con l'obiettivo di avvicinare gli adulti alla lettura.

La rassegna

La rassegna prevede 7 appuntamenti durante i quali si racconteranno e tratteranno argomenti e storie diverse: dal romanzo classico, al giallo, al memoir, al thriller, alle storie di donne e ragazzi.

“Qualche anno fa, l'assessore Isabella Girgi, mi disse: perché non facciamo una rassegna letteraria. Ed io risposi: sarebbe molto bello, ma...Pensavo di non farcela, mi sembrava qualcosa di bellissimo ma anche di complicato. Il giorno in cui mi hanno contattato dalla Biblioteca di Cantù ho pensato, invece, che si poteva fare. Che si doveva fare. Grazie alla forza e al sostegno dell’assessore, alla preziosa collaborazione di Francesca Molteni, Paola Tagliabue e di tutto il personale della biblioteca, SfogliaCantù - una città da sfogliare, è nata” ha spiegato Alida Paternostro, presidente Associazione culturale Le Sfogliatelle - voce del verbo sfogliare.

Si inizia il 12 maggio con "Delitti e canzoni", una jam session letteraria, e la presentazione del libro "Il Gigante e la Madonnina. Storie e canzoni di Milano" raccontato dall’autore Luca Crovi, accompagnato dalle musiche eseguite da Stefano Covri, cantautore e chitarrista milanese, e dalla tromba di Raffaele Kohler.

A seguire il 26 maggio "Amiche geniali, amiche fatali", incontro con Gaia Manzini, giornalista e scrittrice, e il suo libro "La via delle sorelle", un’indagine letteraria su un sentimento troppo spesso dato per scontato: un vibrante memoir dedicato a tutte le amiche, un’indagine sentimentale. Perché l’amicizia è sempre e comunque un viaggio al centro del proprio cuore.

E ancora il 18 giugno l’incontro "Ora che ho incontrato il blues" con Rosario Pellecchia, autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi, che parlerà del suo ultimo libro "Ora che ho incontrato te", accompagnato dalle musiche di Alex Gariazzo, Paolo Ercoli e Jaime Michaels.

La prima parte di SfogliaCantù termina il 30 giugno, con "Cercando una stella", incontro con Enrico Galiano, insegnante e autore di libri sull’universo dei ragazzi che presenterà il libro “Geografia di un dolore perfetto”.

“È stato fatto un lavoro intenso di comunicazione con gli uffici stampa delle case editrici, per riuscire ad organizzare una rassegna che fosse davvero degna di questo nome e sono certa dell’ottimo risultato che conseguiremo, non solo per i grandi nomi che arriveranno a Cantù, ma anche per la musica che accompagnerà due delle sette presentazioni. La location è la cornice perfetta per parole, libri, musica e per mettere a proprio agio ospiti e scrittori. I libri devono arrivare a tutti, nei luoghi più diversi, nei modi più creativi e questa è la filosofia che Le Sfogliatelle portano avanti da anni” ha aggiunto Alida Paternostro.

E non finisce qui perché nei mesi di settembre e ottobre il calendario di SfogliaCantù si arricchirà di tre attesi appuntamenti il primo dei quali, "La mappa dei sentimenti" l’8 settembre, vede la partecipazione di Matteo Bussola e Paola Barbato, uniti nella vita e nella passione per la scrittura e i fumetti, che in un contrappunto a due voci ci parleranno dei loro ultimi libri "Mezza mela. La bellezza di amarsi alla pari" e il thriller "Il dono".

A seguire il 22 settembre, "Eredità inattese, amori e sorprese", l’imperdibile e misterioso incontro con Alessia Gazzola, medico legale e autrice della serie "L’allieva" e di altri romanzi con protagoniste accorte paleontologhe, tenaci stagiste e romantiche investigatrici.

Infine, il 1° ottobre con "Ciliegie e maledizioni" si chiude la rassegna SfogliaCantù, con Beatrice Salvioni, autrice del romanzo "Malnata e la scoperta dell’importanza della disobbedienza alle convenzioni sociali e al controllo sociale al tempo del fascismo".

“Si tratta di un risultato importante per Cantù e per tutto il territorio. Andiamo ad arricchire con un’offerta di spessore un già ricco calendario di eventi. La presenza di sette autori italiani e l’incontro tra il mondo della letteratura e della musica, in una cornice romantica e affascinante come quella di Sant’Ambrogio, rende la rassegna un’occasione imperdibile. Con SfogliaCantù ampliamo l’offerta “letteraria” canturina, che abbraccerà ogni fascia d’età. I nostri cittadini avranno la possibilità di uscire dall’ordinario per entrare nello “straordinario”, nel mondo del “possibile” e di riflettere su quanto ci circonda, secondo nuove prospettive. Una rivitalizzazione del tessuto culturale della nostra Città, quindi, che passa attraverso uno scambio di idee e un confronto vivace, capaci di stimolare nuove idee e riflessioni”, conclude Girgi.

Tutti gli incontri sono gratuiti, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Il link per prenotare verrà pubblicato in occasione di ogni singolo incontro sulle pagine social della Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi e Le Sfogliatelle e ai link https://como.biblioteche.it/library/cantu/ https://www.brianzacomascabiblioteche.it/index.php/cantu