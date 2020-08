Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (8-9 AGOSTO 2020)

Voglia di un fine settimana in cui dedicare del tempo alla scoperta del nostro territorio? Tanti sono gli eventi a cui partecipare per divertirsi. Cosa fare quindi a Como e provincia questo fine settimana? Ecco i nostri consigli per il weekend del 8-9 agosto 2020.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como e sul lago

– Como. Sabato 8 agosto Como visita guidata al Castello Baradello alle 14:30. Costo 6 euro, prenotazione obbligatoria spinaverde.it – 031 211131

– Cernobbio. Sabato 8 agosto visita guidata del parco di Villa Erba con inizio visita alle 11 e incontro davanti alla villa Bernasconi. Ingresso a pagamento 10,00€; 8,00€ per i possessori del biglietto di Villa Bernasconi – Prenotazione obbligatoria: events@guidelagodicomo.com – 348 5114649

– Lenno. Guerre stellari episodio 2 sul Lario: visita alle location lariane del film. Mascherina e prenotazione obbligatorie – biglietto 20,00€ alle 10 di sabato 8 agosto ritrovo presso lido di Lenno – Prenotazione obbligatoria: 320 3551711

– Lenno. Storie brevi, spettacolo teatrale in piazza XI febbraio sabato 8 agosto alle ore 21.00 con ingresso libero

– Menaggio. Nuovo appuntamento per la rassegna Menaggio Noir 2020. Rosa Teruzzi presenta “La memoria del lago” sabato 8 agosto alle 20.30 sul piazzale Martiri delle Foibe.

– Moltrasio. Primo appuntamento sabato 8 e domenica 9 agosto di “Tra le vie del borgo Moltrasio si svela” con le guide dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e Provincia in collaborazione con ProMoltrasio. Offerta libera – Prenotazione obbligatoria: segreteria@promoltrasio.org – auricolare per cellulari

– Zelbio. Nuovo appuntamento per la rassegna Zelbiocult sabato 8 agosto. Guido Barbujani presenta “Sillabario di genetica per principianti” e racconta “Il gran teatro montano” di Giovanni Testori al teatro di piazza della Rimembranza alle 21.00 – Prenotazione obbligatoria: zelbiocult.it

– Como. Nuova proiezione di “Boom for Real” per “Schermi d’Arte. Rassegna di cinema e arte” al parco di Villa del Grumello domenica 9 agosto alle 21:30 – 7,50€. Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com/biglietteria

– Como. Si svolge Grumello Benessere: sunset yoga al Parco di Villa del Grumello domenica 9 agosto alle 17:30. Lezione di Raja yoga con il Maestro Massimo Lozzi. Gratuito, Prenotazione obbligatoria: villadelgrumello.it; 031 2287620

– Como. Riapre domenica 9 agosto 2020 il Museo Rifugi Antiaerei della Croce Rossa di Como. Visite guidate gratuite alle 15:30 e 17:00.

– Blevio. Si tiene domenica 9 agosto “Salotto d’arte sotto le stelle”, una mostra d’arte, esposizione e vendita di fotografie, visita guidata ai mosaici alle 19:00, musica dal vivo, presentazione del libro “La corsa dei veicoli lenti” di e con Simona Bennardo – piazza della chiesa a Lago alle 20.30

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Cinema all’aperto al parco Martiri delle Foibe alle 21.15. Costo ingresso 4 euro, prenotazione obbligatoria 031 717476 – estatecanturina.it

– Cantù. Da sabato 8 agosto 2020 sarà esposta presso la Caffètteria Matteotti (ex Latteria) in via Matteotti, 17, una selezione di fotografie di Aurelio Porro di ampio formato dal titolo “Segni Disegni”.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Appiano Gentile. Consulta giovanile in prima fila per una serata estiva all’aperto. Domenica 9 agosto, dalle 18 alle 23.30, nella splendida cornice offerta dal parco comunale di Villa Rosnati, verrà organizzato un picnic. E partecipare è molto semplice: è sufficiente portare tutto l’occorrente per una cena seduti sull’erba. Il gruppo, invece, penserà al resto: oltre al dolce a base di gelato, la serata sarà allietata dalla musica di Marco Franceschi.

– Guanzate. Nonostante l’emergenza sanitaria, Guanzate si prepara a onorare la ricorrenza del 10 agosto con la Festa di San Lorenzo al santuario. Il programma prevede solo funzioni religiose: messa alle 8, poi, nel pomeriggio, il rosario, cui seguiranno la recita dei vespri e la benedizione con la reliquia alle 16.30. Infine, alle 20.30, la celebrazione serale.

– Villa Guardia. Domenica 9 agosto, l’Amministrazione comunale e la Pro loco invitano grandi e piccini agli ultimi due appuntamenti della rassegna estiva “Insieme che spettacolo”. Alle 21, al parco comunale Giuseppe Garibaldi. verrà proiettato il film “Oceania”, Ingresso gratuito, ma al fine di garantire il necessario distanziamento sociale è obbligatoria la prenotazione, contattando il numero 335-5224397 (Lella). Altrettanto importante indossare la mascherina. In caso di maltempo, le proiezioni dei film si terranno nella palestra di via Tevere.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Lurago d’Erba. Ultimo appuntamento per la rassegna estiva “Musica sotto le stelle” organizzata dall’Amministrazione comunale. L’evento finale si terrà sabato 8 agosto con inizio dello spettacolo alle 21, presso la piazza Papa Giovanni XXIII. Sul palco salirà il gruppo 80 DB che proporrà al pubblico il meglio della musica italiana. La serata sarà a numero chiuso a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19. Per prenotazioni, chiamare il numero 366-9368304 oppure compilare il form all’indirizzo https://bit.ly/32rUSMY.

– Canzo. Domenica, 9 agosto, alle 21, spettacolo teatrale con Laura Negretti in “La Spartizione ovvero Venga a prendere il caffè da noi” a Villa Meda o in caso di cattivo tempo al teatro Sociale.

– Canzo. Il pittore canzese Roberto Testa inaugura sabato 8 agosto la sua personale allo spazio Raverta, nella serra del Parco Barni. L’esposizione, intitolata “Storie dipinte”, sarà accessibile fino al 18 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per le vostre segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com, oggetto “eventi weekend”

