Cosa fare a Ferragosto 2020 a Como e provincia: gli eventi del weekend (15-16 AGOSTO)

Sono tanti i comaschi che hanno deciso di restare vicino a casa questa estate ma anche tanti gli italiani che da altre zone della Lombardia e dell’Italia hanno deciso di scoprire il Lago di Como. Serve quindi necessariamente sapere cosa fare il weekend di Ferragosto. Ecco i nostri suggerimenti per sabato 15 e domenica 16 agosto 2020.

Cosa fare a Ferragosto 2020 a Como e provincia

– Como. La giornata di Ferragosto sarà per la città di Como speciale. Dopo il rinvio a causa dell’epidemia di coronavirus, è stata infatti scelta la data del 15 agosto per il Giro di Lombardia. Il grande ciclismo torna quindi sulle strade della nostra regione e del capoluogo comasco. Partenza da Bergamo alle 12 e arrivo sul lungolago di Como dalle 18 per la 114esima edizione de Il Lombardia.

– Como. Il parco di Villa del Grumello per tutto il mese di agosto sarà aperto al pubblico il venerdì e il sabato dalle 10 alle 17 mentre la domenica dalle 10 alle 19 con anche il ristoro e l’aperitivo con Ugo sino alle 21, a cura di La Breva e20. La musica classica terrà invece la scena la mattina (ore 11 e 12) di domenica 16 agosto con il concerto d’estate del Saxophone Quartet che si esibirà su musiche di J.S. Bach, Franz Schubert, Pepito Ros Cycle e Morricone (Prenotazione obbligatoria qui). Sempre domenica 16 agosto appuntamento con “Schermi d’arti” e la proiezione alle 21.30 di “Ermitage, il potere dell’arte” (Biglietti disponibili qui).

– Como. Tutti e sabati e le domeniche è possibile fare un tour guidato nella torre di Como, il Castello Baradello. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. Prenotazione obbligatoria, da effettuarsi on line fino al giorno prima su spinaverde.it.

– Lenno. Il 15 e 16 agosto stand enogastronomico, eventi e fuochi artificiali per Ferragosto.

– Griante. Il 15 e 16 agosto si terrà la Festa di Picitt con stand enogastronomico, intrattenimento.

– Moltrasio. Anche il 15 e 16 agosto è possibile partecipare alle visite guidate di “Tra le vie del borgo. Moltrasio si svela”. Qui tutte le info.

– Tremezzina. Un’apertura serale sia il 15 che il 16 agosto per poter godere del tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e da musica di sottofondo. Partenza e ritorno solo via lago dal Lido di Lenno (Imbarchi alle 19.15 e 19.30). Prenotazione obbligatoria a m.sormani@fondoambiente.it.

– Tremezzina. Aperto sabato 15 e domenica 16 agosto anche Villa Carlotta. Sarà possibile visitare il Museo e il grande parco. Da non perdere la collezione di palme e di piante esotiche, gli agrumi, la valle delle felci e l’uliveto. Inoltre si può visitare in Torretta la mostra “Lombardia, un tesoro di biodiversità”, dieci pannelli divulgativi avvicinano i visitatori alla conoscenza di tesori naturali spesso nascosti. E’ nuovamente visitabile anche l’Oratorio Sommariva, la chiesa di Villa Carlotta, un tesoro d’arte ottocentesca rimasto chiuso per decenni e riaperto al pubblico nel 2016.

– Zelbio. Sabato 15 agosto alle 21 a ZelbioCult si parla di una delle imprese più memorabili del Novecento, nei primi anni Sessanta: il traforo del Monte Bianco, inaugurato nel 1965. Sara Loffredi lo racconta nel suo romanzo “Fronte di scavo”. Prenotazione obbligatoria su zelbiocult.it

– Cantù. Sabato 15 agosto come da tradizione si terrà la Fiera di San Rocco, dalle 8 alle 19 in viale Madonna e limitrofe.

– Cantù. Sabato 15 agosto il Parco Martiri delle Foibe alle 21.15 ospita il Cinema all’aperto con la proiezione di “Piccole Donne”” di G. Gerwig. Biglietto 4 euro, prenotazione su estatecanturina.it.

– Cantù. Domenica 16 agosto alle 21 al Parco Martiri delle Foibe si terrà il concerto Moranera: Stefano Santi basso e voce, Ivano Greppi Fisarmonica e chitarre, Diego Grippo batteria, e Giorgio Giommi chitarre. Prenotazione su estatecanturina.it.

– Lurago d’Erba. Torna la Festa di San Rocco dal 13 al 16 agosto. Il 14 si terrà “Teatro in Piazza” con dalle 21 “Zorba il Gatto”. Il 16 agosto invece alle 11 messa solenne e distribuzione del pane di San Rocco (le offerte saranno devolute al restauro della statua). Infine dalle 15 salita al campanile.

