I cittadini di Cantù dovranno rinunciare all’edizione targata 2021 della fiera di Sant’Apollonia. Una decisione che l’Amministrazione ha preso con un occhio di riguardo alla situazione sanitaria.

Salta la tradizionale fiera di Sant’Apollonia

Come da tradizione avrebbe dovuto andare in scena il prossimo martedì 9 febbraio. Così non sarà. L’Amministrazione fa riferimento al Dpcm per spiegare ai cittadini l’annullamento della fiera. “Considerato quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/01/2021 all’art.1, comma 10, lettera n): “restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, si comunica l’annullamento della fiera di Sant’Apollonia”.

(Nell’immagine il Corpo musicale La Cattolica concerto di sant’Apollonia, 2015)