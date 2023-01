Si avvicinano sempre più le elezioni regionali e tutti i lombardi saranno chiamati alle urne il 12 e il 13 febbraio. E questa volta abbiamo anche la possibilità di esprimere la nostra preferenza. Per aiutarvi nella scelta abbiamo chiesto a tutti i candidati comaschi alle elezioni della Regione Lombardia di inviarci un video spiegando le motivazioni che li hanno spinti a fare questa scelta, a scendere in campo per rappresentare la nostra Regione.

Elezioni Lombardia 2023: Baggi (Unione Popolare), Battaglia (M5S) e Vanossi (Azione) si presentano

Oggi pubblichiamo i primi tre, nei prossimi giorni via via pubblicheremo gli altri.

Fabrizio Baggi

Fabriozio Baggi, 45 anni, volto notissimo della politica provinciale, corre tra le fila di Unione Popolare a sostegno della candidata indipendente Mara Ghidorzi. Dal 2012 fino al 2017 è stato segretario provinciale di Como di Rifondazione Comunista a cui è iscritto; dal 2020 invece nel partito - che fa parte della compagine che ha dato vita a Unione Popolare in vista delle ultime elezioni politiche dello scorso 25 settembre - ricopre il ruolo di segretario regionale.

Rosaria Battaglia

Candidata alla carica di consigliere regionale della Lombardia per il Movimento 5 Stelle Rosaria Battaglia, 64 anni, di Mariano Comense. Volto noto in città per essere presidente di un'associazione che da anni è al fianco delle donne vittime di violenza.

Giovanni Vanossi

Sindaco del Comune di Merone, Giovanni Vanossi ha 40 anni e risiede nel paese che amministra. Celibe, ha una laurea in Operatore giuridico d’impresa, una laurea in Giurisprudenza, una in Scienze e dei beni culturali ed è anche laureando in lettere. Una lunga carriera politica: è stato assessore all’Urbanistica e vicesindaco di Merone dal 2009 al 2014. Infine, ha svolto il ruolo di consigliere provinciale per due mandati. Vanossi è tesserato di Azione e sostiene la corsa di Letizia Moratti.

